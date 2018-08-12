الملك يترأس اجتماعاً لمتابعة حيثيات العمل الارهابي في الفحيص والمداهمة الامنية لموقع الخلية الارهابية في السلط

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، ان جلالة الملك يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله سيترأس ظهر اليوم الأحد اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الذي يرأسه الأمير فيصل بن الحسين.

وبحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي يأتي الاجتماع لمتابعة حيثيات العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في الفحيص ومتابعة مداهمة الأجهزة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط.

كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي من ظهر هذا اليوم ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح شهداء الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.