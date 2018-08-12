السعودية تُعلن اعتراض ثالث صاروخ “باليستي” اطلقه الحوثيون خلال 24 ساعة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثي) باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، نقلًا عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، بأن الصاروخ الذي اعترضته اليوم هو الثالث من نوعه نحو المنطقة ذاتها في غضون 24 ساعة.

وصرّح المالكي، بأن “قوات الدفاع الجوي رصدت، مساء امس، إطلاق الجماعة صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران، شمالي اليمن، نحو جازان”.

وأكد المالكي، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وجدد، اتهام إيران بدعم الحوثيين “بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم 2216، و2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي”.

من جهتها، قالت قناة “المسيرة”، التابعة للحوثيين، إن “القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز بدر 1، على معسكر مستحدث للجيش السعودي في جازان”.

وفي 23 تموز الماضي، أعلن “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”، على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على السعودية من قبل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بلغت 163؛ منذ انطلاق العمليات عام 2015.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن “عدد المقذوفات الساقطة على أراضي المملكة بلغت أكثر من 66 ألف مقذوف”.

وأعلنت السعودية، الأربعاء الماضي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.