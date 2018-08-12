العملية الامنية الواسعة في منطقة السلط مازالت مستمرة ضد الخلية الارهابية المتورطة في انفجار الفحيص /فيديو
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جرينتش+2 01:02
احتجاز راهب معزول بتهمة قتل رئيس دير أبومقار في وادي النطرون بمصر

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