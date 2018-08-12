أبناء المخيمات الفلسطينية يؤكدون وقوفهم لجانب قوات الامن  في التصدي للارهابيين

أعلنت لجان الخدمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات في المملكة استنكارها وإدانتها الشديدة للعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت القوة الامنية المشتركة والتي تقوم بواجبها بحفظ الامن والنظام وحماية المواطنين.

وقالت في بيان صحافي ان هذا العمل قامت به شرذمة ضاله مضله تفتقر إلى أدنى مبادئ القيم والدين والإنسانية، حاولت النيل من أمن واستقرار وطننا الغالي، وذهب ضحيته عدد من شهداء الواجب في اجهزتنا الأمنية والمواطنين الأبرياء.

واضافت “إننا نؤكد وقوفنا صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد، خلف قيادتنا الحكيمة في التصدي لهذه الفئة الباغية التي عاثت في الارض فساداً وافساداً وتشويهاً لقيمنا الانسانية النبيلة وأمننا المجتمعي”، مؤكدين أن يد الغدر والخيانة وما قامت به من عمل جبان لن تنال من صمود وتماسك شعبنا الاردني الوفي، مؤكدين دعم ومساندة الأجهزة الامنية، سياج الوطن والساهرين على أمنه واستقراره، لتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الحمى العربي”.

وزادت “نسجل اعتزازنا ببطولات جيشنا العربي المصطفوي، الذي قدم عبر التاريخ قوافل من الشهداء الابطال، ممن رسموا بتضحياتهم معاني الانتماء والولاء لامتنا الماجدة ووطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة”.

وقالت “إننا اذ نعزي أنفسنا وقيادتنا واجهزتنا الأمنية لنتقدم بأحر التعازي والمواساة الى عائلات شهدائنا الابرار والشعب الاردني العظيم، ضارعين الى الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى”.

وأصدرت غرفة صناعة الزرقاء بيانا استنكرت فيه العملية الإرهابية الجبانة وتبعاتها في السلط.