العملية الامنية الواسعة في منطقة السلط مازالت مستمرة ضد الخلية الارهابية المتورطة في انفجار الفحيص /فيديو
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جرينتش+2 01:01
أبناء المخيمات الفلسطينية يؤكدون وقوفهم لجانب قوات الامن  في التصدي للارهابيين

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