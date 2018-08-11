الرزاز يؤكد ان الاردن سيظل في مقدمة ركب المحاربين للارهاب الغاشم والافكار الظلامية التي تستهدف حياة الابرياء
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جرينتش+2 04:31
موقع عربي ٢١ القطري يتساءل :هل كشف قضايا الفساد بالأردن هو صراع داخل أجنحة الدولة ؟؟

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