الرزاز يؤكد ان الاردن سيظل في مقدمة ركب المحاربين للارهاب الغاشم والافكار الظلامية التي تستهدف حياة الابرياء
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جرينتش+2 04:31
مطالبات بالتأني في إقرار قانون ضريبة الدخل مع تعديل قوانين اخرى متعلقة به

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