مداهمة امنية في السلط لملاحقة المشتبه بهم بالتورط في عمليّة التفجير بالفحيص

عمان ـ (بترا)

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إنّ الأجهزة الأمنيّة المختصّة نفّذت، مساء اليوم السبت، مداهمة في موقع خليّة إرهابيّة بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابيّة، حيث تحرّكت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة إلى مدينة السلط لإلقاء القبض على المشتبه بتورّطهم في هذه العمليّة.

وأضافت غنيمات “رفض المشتبه بهم تسليم أنفسهم وبادروا الى إطلاق نار كثيف تجاه القوّة الأمنيّة المشتركة، وقاموا بتفجير المبنى الذي يتحصّنون به، والذي كانوا قد قاموا بتفخيخه في وقت سابق، مّا أدّى إلى انهيار أجزاء منه خلال عمليّة المداهمة، ونجم عن الاشتباك استشهاد أحد أفراد القوّة الأمنيّة، وإصابة عدد منهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين”.

وأوضحت أنّ القوّة الأمنيّة تمكّنت من إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الخليّة وما تزال العمليّة مستمرّة.

يشار إلى أنّ المداهمة تمّت بناء على بيانات ومعلومات بعد عمليّات استخباريّة حثيثة ودقيقة من الأجهزة الأمنيّة.

غنيمات تدعو لعدم نشر أسماء مصابي العملية الأمنية بالسلط

وفي وقت لاحق دعت الوزيرة جمانة غنيمات المواطنين إلى عدم نشر أسماء المصابين في العملية الأمنية الجارية في السلط، حرصا على إتمامها وعدم إعاقة العمل. كما طالبت غنيمات، في تصريح لـ(بترا)، بعدم تداول الفيديوهات لضرر ذلك على مجريات العملية الأمنية.. مشيرة الى ارتفاع عدد شهداء عملية المداهمة الى ثلاثة شهداء، وإصابة عدد من أفراد الأمن كما أصيب عدد من المدنيين .

