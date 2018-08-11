لاعب الجودو الاردني بكر الزيدانين يرفض اللعب أمام إسرائيلي ببطولة دولية.. برافو

رفض لاعب جودو أردني خوض مباراة أمام لاعب إسرائيلي بعد أن أوقعتهما القرعة متواجهين ضمن بطولة “بودابست جراند بريكس 2018” المقامة في المجر.

وأعلن بطل الجودو الأردني، “بكر جميل الزيدانين”، انسحابه من المباراة، التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت؛ الأمر الذي لقي ترحيبا شعبيا أردنيا واسعا.

وقد اعتبر الناشطون أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفض “الزيدانين” اللعب أمام إسرائيلي رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة.

وسبق أن رفض العديد من الرياضيين العرب مواجهة لاعبين إسرائيليين لإرسال رسالة عدم اعتراف بدولة الاحتلال.