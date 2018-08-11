حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل وزوجها يبكي من شدة القهر

في خطوة مفاجئة وجريئة، قررت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة خلع الحجاب والعودة إلى التمثيل بعد 12 عاما من الاعتزال، منذ أن قدمت فيلم «كامل الأوصاف» عام 2006، وذلك بعد زواجها من الشاب التركي يوسف هيرمن، الذي أشهر إسلامه وابتعدت عن الأضواء تماما، إلى أن عادت يوم الأربعاء الماضي لتعلن عودتها للتمثيل وتنشر صورها بدون حجاب، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من الصخب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وردت هي عبر موقع «انستغرام» قائلة «دعوا الخلق للخالق» في تعليق على صورة لها بدون حجاب.

وقد أكدت شيحا اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكارا تنتصر للإنسانية، ، مشيرة إلى أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة».

وفي الوقت الذي استقبلها الوسط الفني بالترحيب الشديد، وكتب كثير من الفنانين مرحبين بها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبها آخرون بالعودة الى طريق الله وترك طريق الضلال، كما وصفوه.

في حين نشر محمد الصاوي، «شيخ سلفي»، فيديو على الانترنت يزعم فيه إجراءه مكالمة مع يوسف، زوج الفنانة حلا شيحة.

وقال إنه حاول أولاً الاتصال بحلا، لكنها لم ترد على اتصالاته، وتابع: «زوجها الأخ يوسف رد علي، وتكلمت معه مكالمة طويلة من كندا، دار الحديث عن الذي حدث والذي صار بشأن المشكلة والخلاف، وما تتحدث عنه صفحات الفيسبوك بشأن خبر عودة حلا شيحة إلى الفن»، واصفاً ما حدث بأنه «انتكاسة».

وأضاف الشيخ محمد الصاوي: «الذي آلمني أن الأخ يوسف بكى في المكالمة كثيراً، وقال يا شيخ عرضي كان مستوراً لمدة 12 سنة وكان شرطي عند الزواج ألا تخلع حجابها وأن تستر نفسها وأن تنأى بنفسها وأن تبعد عما يغضب الله».

وواصل حديثه عن المكالمة قائلاً: «قلت لزوجها اصبر ولا تطلق ولا تتسرع، فقال لي هي تهدم كل شيء الآن، قالت لي سأمثل، رغم أن اتفاقنا كان أنها ستنزل مصر بعد رمضان شهر اجازة وتعود، والآن نزلت فقالت سأخلع النقاب وأمثل بالحجاب ثم عادت وقالت لي سأمثل بدون حجاب».

وتابع: «قلت له اثبت واستعن بالله هي ما تزال زوجتك وأم أولادك لعل الله يختبرك ..

وأردف الشيخ في الفيدو المنشور على عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» أن «إحدى الأخوات اتصلت بي تقول إن حلا شيحة اتصلت بنا قبل نزولها من كندا تبشرنا بحصولها على إجازة في القرآن الكريم.. ما الذي حدث؟».

كما وجهت خديجة خيرت الشاطر، إبنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين رسالة إلى الفنانة حلا شيحة، لمطالبتها بالتراجع عن قرارها. واصفة إياها بـ«حبيبة القلب وصديقتي وتوأم روحي».

وفي الرسالة قالت خديجة: حلا لقد حاولوا بكل الطرق أن يقضوا على الإسلام والمسلمين، حاولوا أن يذبحونا بكل التنكيل فما استطاعوا، واليوم ذبحتني شائعة خلع حجابك بسكين بارد.

حلا، اليوم أحباب الرحمن يبكون ينفطر قلبهم حزنا، ويقتلهم الأنين، كل حلمهم ألا تكونين ما يقولون، ومن دونهم أضواء تنتظرك وشياطين، ودنيا فانية وفتن كلها شؤم وبريق خادع، من ورائه ندم دفين، فلتخرجي ولتطلي بحجابك وقلبك الجميل، لتعلني لهم أن في الله ما قبلنا أن نستكين، إلا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله هي الجنة، فكيف وفيها المزيد.

يذكر أن حلا شيحة قدمت قبل اعتزالها عددا من الأعمال الناجحة منها «السلم والثعبان» و«سحر العيون» و«اللمبي»، كما اختارها النجم الكبير عادل إمام في بطولة فيلم «عريس من جهة أمنية».

ولم تكن هي الأولى التي تقرر العودة للفن بعد أن أعلنت اعتزالها، فهناك عدد من نجوم الفن الذين عادوا مرة أخرى للأضواء، بعد سنوات من الاعتزال، منهم الفنانة سهير رمزي، التي اعتزلت لسنوات طويلة ثم عادت بمسلسل «حبيب الروح» سنة 2006، وكذلك سهير البابلي، التي اعتزلت عام 1997 وارتدت الحجاب ثم عادت عام 2006 بمسلسل «قلب حبيبة» من إخراج خيري بشارة، وعبير صبري، التي خلعت الحجاب وقررت العودة للتمثيل بعد عدة سنوات من الاعتزال.

كذلك كان الفنان محسن محيي الدين، اعتزال الفن عام 1991، بعد أن اتخذ وزوجته الفنانة نسرين قرار الاعتزال لأسباب دينية، إلا أنه قرر العودة مرة أخرى بمسلسل «المرافعة»، وتوالت فيما بعد أعماله الفنية..

أما صابرين فقد اتخذت قرارًا باعتزال الفن عام 2000، بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسلها «أم كلثوم»، وفي عام 2006 قررت العودة مرة أخرى للفن من خلال مسلسل «كشكول لكل مواطن»، وأعلنت خلال حوار تليفزيوني سابق أنها نادمة على اعتزال الفن لـ 6 سنوات.