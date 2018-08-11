حديث الغنوشي عن اسلمة الثورة التونسية يثير حملة من ردود الافعال الغاضبة

أثارت تصريحات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية، خلال مؤتمر في تركيا، ردود فعل غاضبة في تونس وصلت إلى حد توجيه الاتهامات له أنه “يكذب على الشعب”.

فقد استنكر سياسيون تصريحات الغنوشي التي قال فيها:”الثورة التونسية حققت قيمها الإسلامية، والشباب التونسي أسقط النظام، وأحيا الإسلام”، موجهين له الاتهام بأنه”يحاول السطو على الثورة”.

ورد منجي الحرباوي، مدير المكتب الإعلامي لحزب حركة نداء تونس، على تصريحات الغنوشي قائلًا:”الثورة لم تقم من أجل نواقض الوضوء” في إشارة إلى قول رئيس حركة النهضة إنها “أحيت الإسلام”.

وأضاف الحرباوي خلال تصريح صحفي:”أن هيمنة حركة النهضة على الثورة، أصبحت أمرًا معهودًا، وأن الانحراف بمبادئ الثورة لا يمكن أن يكون إلاّ انقلابًا عليها “، مشددًا على أن الشباب التونسي “لم يقم بالثورة من أجل الصلاة، والزكاة، و الحج، بل من أجل الحرية، والكرامة”.

بدوره، قال حسونة الناصفي، نائب حزب مشروع تونس في البرلمان:”تصريح راشد الغنوشي دليل قاطع على ازدواجية خطاب هذا الحزب” ، مضيفًا:”النهضة “لم تفصل الدين عن السياسية كما تدّعي”.

واعتبر الناصفي أن خيال قيادات الحركة “ما زال مسكونًا بالمشروع الإسلامي ، خاصة بعد أن حققت فوزًا نسبيًا في الانتخابات البلدية”.

وأكد أن مقولة فصل الجانب الدعوي عن السياسي، “لا تمت للواقع بصلة، وأن ممارسات حركة النهضة، وتصريحات بعض قياداتها تكشف تجذّر مشروع الإسلام السياسي في فكر النهضة”.