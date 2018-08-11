تشييع جثمان الشهيد قوقزة في جرش وسط تنديد الفاعليات الرسمية والشعبية بالعملية الإرهابية التي اودت بحياته

شارك آلاف من أبناء من محافظة جرش وأهالي مدينة سوف والفاعليات الرسمية والشعبية بعد صلاة ظهر اليوم السبت في مراسم تشييع جثمان الشهيد الرقيب علي عدنان قوقزة الذي استشهد على أيدي الغدر والخيانة، وهو يؤدي واجبه المقدس تجاه الوطن في حادث استهدف دورية الدرك في مدينة الفحيص أمس.

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الدرك ملفوفا بالعلم الاردني، ووري الثرى في مقبرة سوف بعد الصلاة عليه في مسجد النور في سوف.

وشارك في تشييع الجثمان، وزير الداخلية سمير مبيضين، وقادة الأجهزة الأمنية، مديرو الأمن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة ومحافظ جرش مأمون اللوزي، ومحافظ اربد رضوان العتوم.

ومن جانبها نددت الفاعليات الرسمية والشعبية في مناطق المملكة كافة اليوم السبت، بالعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت أمس الجمعة دورية مشتركة لقوات الدرك والامن العام.

فقد ادانت غرفة تجارة الاردن العمل الارهابي والاجرامي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والامن العام الذين يسطرون بعطائهم دائما اسمى آيات العطاء والفداء لامن الوطن واستقراره.

واكد رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي في بيان صحافي اصدره اليوم ان الاردنيين سيبقون على العهد والوعد فكلهم جند في خندق الوطن ولن تثنيهم الصعاب والشدائد عن المضي الى الفجر الصادق الشاهد على صلابة عودهم وصمودهم والمضي بمسيرة البناء.

وقال “ان اليد الجبانة والظالمة التي اقترفت هذا العمل الارهابي ستنال عقابها العادل والجزاء الذي تستحق”، مؤكدا ان وعد الاردنيين واجهزتهم الامنية ان يظل منجز الامن والامان امانة يحفظونها ويقدمونها للوطن وضيوفه.

واضاف رئيس الغرفة “رحم الله شهيد الوطن الرقيب الدركي علي قوقزة وامنيات الشفاء العاجل لزملائه، وحفظ الله الاردن بقيادته الهاشمية المظفرة قيادة جلالة قائدنا الاعلى الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين”.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد الزعبي ان النقابة تدين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والامن العام، واستشهد على اثرها الرقيب علي عدنان قوقزة، وأصيب ستة من أفراد الدورية.

وتمنى المهندس الزعبي الرحمة للشهيد قوقزة والشفاء للمصابين.

كما ادان حزب الاتحاد الوطني هذا العمل الإرهابي الجبان الذي تعرضت له احدى دوريات قوات الدرك مساء يوم الجمعه واستشهد على أثره احد مرتبات الدرك، وأصيب آخرون من قوات الدرك والأمن العام.

واعتبر الحزب في بيان صحفي على لسان امينه العام زيد ابو زيد، ان هذا العمل الذي استهدف قوة امنية أثناء القيام بواجبها الوطني والإنساني، لن يزيد الأردنيين الا مزيدا من الإصرار والحرص على الحفاظ على أمن وطنهم واستقراره والتفافهم حول قيادته الهاشمية.

وأكد الحزب رفضه التام لكل المحاولات البائسة من الحاقدين والمغرضين والمتطرفين للنيل من استقرار الاردن، مجددا دعمه للأجهزة الأمنية المختلفة للدفاع عن امن الوطن والتصدي لمثل هذه المحاولات التي تعكس حقدا على كل ما هو إنساني ونبيل.