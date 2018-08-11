بين كوهين وخلفان.. هل شارك طيار إماراتي في قصف غزة ؟؟

كشف الصحافي الصهيوني والباحث في مركز “بيغين سادات” في كيان العدو إيدي كوهين عن مشاركة طيار إماراتي يتدرب لدى سلاح الجو الصهيوني في قصف قطاع غزة قبل نحو ثلاثة أسابيع، متحديا الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي عبر موقع “تويتر” أن نكر ذلك.

وقال كوهين تغريدة على حسابه على “تويتر”: “هل يُنكر ضاحي خلفان تميم وجود طيار إماراتي شارك ضمن سلاح الجو الإسرائيلي في القصف على “الإرهابيين” في غزة قبل ثلاثة أسابيع وهو يتدرب على طائرات إف35 الإسرائيلية عندنا؟ أتحداه أن ينكر ذلك”.

وفي أواخر آذار الماضي، تحدّث كوهين عن تدريبات مشتركة في اليونان جمعت بين القوات الجوية الإماراتية ونظيرتها الصهيونية، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص.

ويشن كوهين حملة تغريدات ضدّ خلفان منذ أيام، بعدما كتب خلفان مغرّدًا أن “على العرب أن يدركوا هذه الحقيقة، أن “إسرائيل” لا هم لها إلا إحداث الدمار للوطن العربي، فهو السبيل الوحيد لكي تبقى مهيمنة”.

وعلى الفور، ردّ عليه كوهين قائلًا “”إسرائيل” تاج رأسك يا ضاحي خرفان، إذا بتواصل التطاول على اليهود وعلى “إسرائيل” قسمًا سأفتح ملفّك وملفّ زيارتك السرية مع وفد أمني في السنوات الأخيرة إلى “إسرائيل”، لقد أعذر من أنذر.. تغريدة واحدة ضد “إسرائيل” أو اليهود اعتبارًا من الآن وملفك سيفتح”.

وتوالى السجال بين الطرفين، حيث زعم خلفان أن حساب كوهين مزور ويدار في قطر، فظهر كوهين في تسجيل فيديو وطالب المسؤول الإماراتي بإجراء مناظرة حية على الهواء وفي أي محطة تلفزيونية يختارها، وكرر تحديه بقبول المناظرة عدة مرات.