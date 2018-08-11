الامن العام يشعل العين الحمراء .. القبض اليوم على 22 من مطلقي العيارات النارية وضبط 2564 مخالفة مواكب
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بفضل اصلاحات ابن سلمان.. قائمة حديثة بأسماء معتقلي الرأي بالسعودية

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