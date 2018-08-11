بفضل اصلاحات ابن سلمان.. قائمة حديثة بأسماء معتقلي الرأي بالسعودية

نشر حساب معتقلي الرأي في صفحته الرسمية بموقع تويتر قائمة محدثة لأبرز المعتقلين السعوديين الذين قامت السلطات باعتقالهم دون محاكمة وعلى خلفيات سياسية او اختلاف بالرأي .

ويعاني العشرات من المعتقلين من أوضاع صحية مزرية، فيما تمنع السلطات السعودية أي شكل من أشكال التواصل بينهم وبين محاميهم أو أهليهم منذ اعتقالهم.

ونددت العديد من المنظمات الدولية بحالة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، ومن حالات الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي او التوجه السياسي أو معارضة سياسة الدولة والحكومة.

ويقبع بالسجون السعودية عشرات الدعاة والأكاديميين والعسكريين والكتاب، فضلا عن معتقلات الرأي من النساء، دون محاكمة وبظروف غامضة حيث لا يسمح للمحامين أو لمندوبي المنظمات الدولية بزيارتهم والالتقاء بهم.!