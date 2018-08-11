الوليد بن طلال ممنوع من السفر للخرج ولكنه حر داخل السعودية (فيديو)

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للأمير السعودي الوليد بن طلال يظهر فيه وهو يقود دراجة في شوارع الرياض، ورافق الوليد بن طلال عدد من مساعديه أثناء سيره بالدراجة في حي لبن في مدينة الرياض.

وتوقف الوليد بن طلال أمام أحد محلات الخضروات والفواكه، واشترى منه “ليمون”.

وعندما شاهده عدد من الشباب توقفوا لالتقاط صورا تذكارية معه.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال عن صفقة جديدة بملايين الدولارات مؤخرا، والتي ستمكنه من الاستثمار فيما يوصف بأنه موقع التواصل المفضل لـ”السعوديين”.

وأعلن الأمير الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة استحواذ بنسبة 2.3، مما أطلق عليه أسهم “فئة أ” في شركة “سناب شات”.

وأوضح الأمير الوليد أن استثماره في “سناب شات” يصل إلى 950 مليون ريال سعودي، أي ما يوازي 250 مليون دولار أمريكي.

وأشار الموقع الرسمي الخاص بالأمير الوليد بنسختيه العربية والإنجليزية إلى أن الصفقة تم توقيعها رسميا 25أيار الماضي، بإجمالي تقريبي بلغ 11 دولارا أمريكيا للسهم الواحد.