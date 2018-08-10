مشعوذ إندونيسي عجوز يختطف فتاة قاصر ويزني بها لمدة 15 عاماً

يواجه مشعوذ إندونيسي يبلغ من العمر 83 عاما، عقوبة السجن مدة 15 سنة، لممارسته الجنس مع قاصر اختطفها عام 2003، بعد إقناعها بأنه يمتلك روح عشيق شاب.

وعثرت الشرطة على الضحية المسماة HS، التي يبلغ عمرها الآن 28 عاما، في كهف بالغابات المطيرة وسط Sulawesi، وهي مقاطعة تقع في ثاني أكبر جزيرة في البلاد.

وتقول الشرطة إن الفتاة زارت المعالج المشهور محليا (shaman)، المعروف باسم جاغو، قبل 15 عاما مع عائلتها، ولفتت انتباهه قبل أن يقرر خطفها بعد أشهر.

ولإجبارها على البقاء، أخبر جاغو الفتاة أن الجن يراقبها كلما غادر هو الكهف، وسوف يعاقبها إذا حاولت الهرب. كما أظهر لها صورة لشاب صغير جذاب، اسمه أمرين، وأقنعها أنه يمتلك روحه، وأنهما (الفتاة وأمرين) كانا عاشقين يشرعان بقصة حب رومانسية.

وقال قائد شرطة Sulawesi الوسطى، محمد إقبال القدسي، في مؤتمر صحفي: “لقد دفع الفتاة إلى الاعتقاد بأن روح أمرين، دخلت جسد الرجل المسن، ومن الواضح أنه كان يرضي شهوته”.

ولخداع والديها، أرسل جاغو الطرود الصغيرة المعبئة بالمواد الغذائية لهم لعدة سنوات، بعد أن أخبرهم في وقت سابق، أن ابنتهما ذهبت لكسب المال في جاكارتا.

ويعترف جاغو الآن بأنهما عاشا معا، ولكن لم يسبق له ممارسة الجنس مع الفتاة قبل عام 2008، أي بعد بلوغها الـ18 من عمرها، على حد قوله.