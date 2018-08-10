الامن العام يشعل العين الحمراء .. القبض اليوم على 22 من مطلقي العيارات النارية وضبط 2564 مخالفة مواكب

عمان ـ (بترا)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على22 شخصا قاموا بإطلاق عيارات نارية في مختلف مناطق المملكة وضبط بحوزتهم 21 سلاحا ناريا ، فيما قامت إدارة السير بضبط 2564 مخالفة المسير بمواكب معيقة لحركة السير وإخراج الأجسام من المركبات.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي ان مرتبات الأمن العام في مديريات الشرطة والنجدة والإدارات والوحدات الشرطية المختلفة باشروا منذ صباح هذا اليوم بانفاذ حملة أمنية ومرورية مشددة لمراقبة ظاهرة إطلاق العيارات النارية والمسير بمواكب تعيق حركة السير في مختلف محافظات ومناطق المملكة .

وأضاف الناطق الإعلامي انه ومن خلال الحملة القي القبض على 22 شخصا قاموا بحيازة وإطلاق العيارات النارية في مختلف أقاليم المملكة. ففي إقليم العاصمة تم التعامل مع عشر حالات وبلاغات جرى خلالها إلقاء القبض على احد عشر شخصا وضبط بحوزتهم احد عشر سلاحا ناريا فيما بوشر التحقيق في إصابة احد المواطنين بعيار ناري طائش اسعف على اثره للمستشفى بحالة متوسطة لتحديد هوية مطلق النار وضبطه.

أما في إقليم الجنوب فتم التعامل مع ست حالات وبلاغات لإطلاق العيارات النارية وحيازتها والقي القبض خلالها على ثمانية أشخاص ضبط بحوزتهم سبعة أسلحة نارية ، بينما في إقليم الوسط القي القبض على ثلاثة اشخاص في ثلاث حالات وبلاغات وضبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية، في حين تم في إقليم الشمال التعامل مع بلاغ واحد بقيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق العيارات النارية من احدى المركبات وتم التحرك للمكان والتحقيق والتعميم على المركبة والأشخاص بداخلها والبحث جار عنهم .

واكد الناطق الإعلامي انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق المقبوض عليهم كما وان التحقيق ما زال جاريا في عدد من الشكاوى والبلاغات التي وردت لرقم البلاغات والطوارئ 911 ليصار إلى تحديد هوية كل من اقدم على إطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض عليهم مؤكدا أن هناك تراجعا واضحا في إعداد الشكاوى والبلاغات التي وردت بهذا الخصوص مقارنة بالأعوام السابقة ما يدل على مدى الالتزام الذي أبداه الأخوة المواطنين وتجاوبهم مع الحملة التوعوية والإعلامية التي نفذتها مديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية. وفيما يتعلق بضبط مخالفات المسير بمواكب معيقة لحركة السير فقد تمكنت إدارة السير من ضبط 2564 مخالفة اما من خلال ضبطها مباشرة أو تدوين أرقام المركبات المخالفة تمهيدا لاستدعاء مالكيها واتخاذ الاجراء القانوني والإداري بحقهم .

وبين الناطق الإعلامي ان الحملة ستبقى مستمرة ومشددة وعلى مدار العام للحد من هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين وضبط كل من يقوم بها إضافة إلى الحملات المستمرة كذلك على مخالفة المسير بمواكب معيقة لحركة السير .