الامن العام يشعل العين الحمراء .. القبض اليوم على 22 من مطلقي العيارات النارية وضبط 2564 مخالفة مواكب
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جرينتش+2 09:09
الامن العام يشعل العين الحمراء .. القبض اليوم على 22 من مطلقي العيارات النارية وضبط 2564 مخالفة مواكب

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