اعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية/ موقع الاسماء الالكتروني

عمان ـ (بترا)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة لدى اعلانه نتائج ونسب امتحان شهادة الدراسة الثانوية للدروة الصيفية 2018 اليوم الجمعة ان نسب النجاح جيدة واقعية وحقيقية وتعكس اداء الطلبة في الامتحان.

وبين ان عدد المشتركين في هذه الدورة بلغ 145907 حضر منهم 113507 موزرعين على الطلبة النظامين وطلبة الدراسة الخاصة حيث بلغ عدد الطلبة في مسار التعليم الاكاديمي والمهني الشامل عن طريق الدراسة النظامية بلغ 87375 طالبا وطالبة.

وبين خلال المؤتمر بحضور الامينين العامين محمد العكور وسامي السلايطة ان المتقدمين للامتحان فعليا 68192 طالبا وطالبة موزعين على المسار الثانوني الشامل الاكاديمي والبالغ عدد المتقدمين فيه 61286 ونحج منهم 40516 بنسبة نجاح بلغت 66,1 بالمائة.

كما بين ان عدد المتقدمين للمسار الثانوي الشامل المهني في الفرع العلمي بلغ 28183 نجح منهم 20789 ونسبة النجاح فيه 73.8 بالمائة وفي الفرع الادبي بلغ عدد المتقدمين فيه 33103 وعدد الناجحين فيه 19727 طالبا وطالبة وبنسبة نجاح بلغت 59,6 بالمائة . كما بين ان عدد المشتركين من الدراسة الخاصة بلغ 58532 تقدم فعليا منهم 45315 طالبا وطالبة.

واعلن نتائج باقي الفروع مشيرا الى اسماء العشر الاوائل على المملكة في الفرع العلمي والادبي والشرعي والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي.

واشار الى ان الوزارة تسعى الى البدء في حوسبة امتحان الشهادة الثانوية العامة لبعض المباحث الى ان تصل الى حوسبة كافة المباحث مع نهاية عام 2022.

وفي نهاية المؤتمر اجاب الوزير على اسئلة واستفسارات الصحفيين والاعلاميين .

يشار الى ان الاسماء والنسب والنتائج موجودة على موقع الالكتروني WWW.TAWGIHI.JO.