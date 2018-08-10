اصدار جديد .. الأوقاف والملكيات المقدسية

صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة التعاون كتاب “الأوقاف والملكيات المقدسية: دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين”، تأليف منير فخر الدين و سليم تماري، وتقديم شادية طوقان.

يلقي الكتاب الذي يقع في 110 صفحات، الضوء على سمات الحيز العمراني في البلدة القديمة في القدس، ودلالاته التاريخية والاجتماعية، من خلال معالجة أوضاع أنماط الملكية، والوقفيات الذرية والخيرية. ويقدم الكتاب جداول ورسومات بيانية وخرائط توضيحية، بما يشمل أنواع الملكيات ونسبها وحجومها التقريبية، وأوصاف العقارات واستخداماتها، المستخرَجة من بيانات البحث الأولية، من الموارد الأرشيفية والمسوحات الميدانية المعمارية، وهو ما يعزز فائدة الدراسة للباحثين المتخصصين بتاريخ القدس، ومدن بلاد الشام بصورة عامة.

وتقدّم الدراسة نتائج مشروع توثيق الملكية العقارية في البلدة القديمة في القدس، والذي أنجزه برنامج القدس لإعمار البلدات القديمة لمؤسسة التعاون، ضمن فريق مهني بالتعاون مع دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، في إطار عرض السياق التاريخي لمختلف أنظمة الحيازة في فلسطين، وصولاً إلى فهمٍ تاريخي أفضل لمصادر هذه الدراسة، ومساهمة في محاولة فهم تحولات المشهد العمراني وسياساته في فلسطين.