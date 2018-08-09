مصرع 39 يمنياً غالبيتهم اطفال في غارة للسعودية وحلفائها على محافظة صعدة

قتل 39 مدنيا وأصيب 51 آخرين بجروح غالبيتهم أطفال، اليوم الخميس، في غارة لـ”التحالف العربي” الذي تقوده السعودية على مدينة ضحيان في محافظة صعدة.

وذكرت قناة “المسيرة”، التابعة لجماعة “أنصار الله”، أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل نحو 39 وإصابة 43 غالبيتهم من الطلاب في غارة على مدينة ضحيان.

ونقلت القناة عن مصادر طبية في صعدة القول إن 39 مدنيا و51 جريحا وصلوا إلى المستشفيات غالبيتهم من الأطفال.

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مقتل العشرات، في غارة على حافلة تقل أطفالا في منطقة ضحيان شمالي صعدة، مشيرة إلى أن مستشفيات الصليب الأحمر استقبلت عشرات القتلى والجرحى.

وأشارت اللجنة الدولية، في تغريدة على “تويتر”، إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يجب حماية حياة المدنيين أثناء النزاع.

​كما أفادت “المسيرة” بمقتل مواطنين اثنين وإصابة طفل إثر غارة للتحالف على مزرعة في منطقة الشاذلية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة.