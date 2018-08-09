قناة cnn تعلن ان الجيش الامريكي بسوريا يتولى اعادة عناصر داعش الاسرى الى بلدانهم   

كشفت قناة “CNN” الأميركية، امس الأربعاء، عن قيام الجيش الامريكي بنقل العشرات من عناصر تنظيم “داعش” الإجرامي الاجانب الذين قبض عليهم في سوريا الى بلدانهم، فيما لازال المئات منهم رهن الاعتقال هناك.

وذكرت القناة في تقريرها، أن “الطائرات العسكرية الامريكية تقوم بالمساعدة في نقل الارهابيين الى بلدانهم”، مبينة أن “التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد رفض مرارا وتكرارا التعليق على اعادة المقاتلين الاجانب من هناك الى بلدانهم”.

ونقلت القناة عن مساعد القائد العام لعمليات التحالف الميجر جنرال البريطاني فليكس جيدني قوله، إنه “لا يوجد شيء آخر يمكنني الاخبار به عن اي جهود تتعلق باعادتهم، فهذا شأن يخص الحكومات الوطنية”.

واضاف جيدني، أن “ما استطيع اخباركم به هو ان قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمل رائع بالقبض والاستمرار في اعتقال اولئك الافراد الذين يظلون تهديدا عالميا وخصوصا فيما يتعلق ببلداننا”.

وبحسب التقرير، فإنه “في الوقت الذي استقبلت عدة بلدان معتقلين من عناصر تنظيم داعش، الا انها اختارت الصمت بشأن عمليات اعادتهم”.