استشهاد ٣ من ابناء غزة في "مفاوضات" رُبع الساعة الاخير الجارية عبر وسطاء بين حركة حماس واسرائيل لانجاز التهدئة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:20
صفحة من قذارات التاريخ الامريكي.. تسجيلات الطيار الذي ألقى قنبلة هيروشيما النووية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني