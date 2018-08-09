حفل زفاف انس محمد نزال

بحضور الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل، ولفيف من الشخصيات السياسية، والنقابية، والإعلامية، اقيم في عمان ليل امس الاربعاء حفل زفاف الشاب المهذّب أنس ، نجل نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزّال، على الآنسة المهذّبة ميس البوريني، والذي أحياه المنشد الإسلامي الكبير( عبدالفتاح عوينات)، وصدح خلاله بالأناشيد الوطنية الأردنية والفلسطينية، على وقع فرقة الدبكة المرافقة له.

وقد كان حفل الزفاف وطنيا بامتياز، حيث حضره إلى جانب مشعل، رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، ووزير الإعلام السابق راكان المجالي، والأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري، والناشط السياسي والنقابي الدكتور عرفات الأشهب، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس على أبو السكر، وكوكبة من الشخصيات الاخوانية والحمساوية والاعلامية في الاردن .

هذا وقد تلقّى نزّال عشرات الاتّصالات الهاتفيّة، ورسائل التهنئة، من شخصيات داخل الأردن وخارجه، كان من أبرزها: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، ووزير الإعلام الأردني سابقا الدكتور هاني الخصاونة ، وقيادات في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

الف مبروك وبالرفاء والبنين

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