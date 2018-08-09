استشهاد ٣ من ابناء غزة في "مفاوضات" رُبع الساعة الاخير الجارية عبر وسطاء بين حركة حماس واسرائيل لانجاز التهدئة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:56
تم اعتراض 25 فقط.. فصائل المقاومة بغزة تطلق 150 صاروخاً وترعب المستوطنات المجاورة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني