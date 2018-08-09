المغني الكندي “دريك” يحول رقصة كيكي الى دجاجة تبيض ذهباً 

بعدما اجتاحت “رقصة كيكي” مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات أمنية شديدة اللهجة وفرض عقوبات على كل من يمارسها، استثمر صاحب الأغنية مغني الراب الكندي، دريك، هذا النجاح المدوي والانتشار الكبير للحصول على حقوق ملكية إحدى أغاني ألبومه بعنوان “God’s Plan”، لإنشاء متجر للملابس وألعاب الفيديو.

أعلن دريك تقدمه بطلب للحصول على حقوق ملكية عبارة “God’s Plan”، لإنشاء متجر إلكتروني بنفس الاسم لتحميل مقطوعاته الموسيقية وبيع الملابس وتنزيل ألعاب الفيديو، وذلك بعد تصدر أغنيته God’s Plan” قائمة بيلبورد هوت 100 للأغاني المنفردة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، فيما صنف الفيديو كليب الخاص به كأفضل فيديو غنائي مصور لهذا العام، بعدما تخطت عدد مشاهدته حاجز 760 مليون مشاهدة .

ويخطط دريك لإنشاء علامته التجارية “God’s Plan”، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في مدينة فلوريدا الأمريكية شهر شباط الماضي،بعدما حاز الفيديو على اهتمام وإعجاب العديد من المتابعين كونه يصور المغني دريك أثناء قيامه بمجموعة من الأنشطة الخيرية بقيمة تجاوزت 996 ألف دولار .