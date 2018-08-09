الطبع غلب التطبع.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتقرر العودة للفن

في خطوة مفاجئة وبعد 12 عامًا من ارتداء الحجاب، واعتزال الفن، أعلنت الفنانة حلا شيحة عودتها للعمل مرة أخرى، مشيرة إلى اشتياقها للوقوف أمام الكاميرا، والمشاركة في تقديم أعمال فنية هادفة.

وذكرت حلا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، امس الأربعاء، أنها قررت العودة للفن مرة أخرى، وذلك بتشجيع من زوجها، متمنية المشاركة في تقديم أعمال تنتصر للإنسانية.

كما صرحت بأن سنوات الاعتزال تمكنت خلالها من تكوين أسرة صغيرة، مؤكدة أنها تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة؛ نتيجة اقترابها من العودة إلى الفن وتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة.

ونشرت وسائل إعلام أخرى أن قرار حلا شيحة لم يكن قاصرًا فقط على العودة للفن، بينما يتضمن قرارها خلع الحجاب أيضًا.

وارتدت حلا الحجاب أثناء تصويرها عملها الأخيرة فيلم” كامل الأوصاف” الذي أنتج عام 2006، ثم ارتدت النقاب بعده واعتزلت الفن، وقدمت عددًا من الأفلام الناجحة منها “السلم والثعبان”، و” سحر العيون”، و”اللمبي”، كما شاركت الفنان الكبير عادل إمام في بطولة فيلم “عريس من جهة أمنية”.