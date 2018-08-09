الحكومة السورية تفتتح امام المهاجرين موسم العودة الى رحاب الوطن 

أعلن رئيس المركز الوطني لشؤون إدارة الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف ، امس الأربعاء ، عن تشكيل الحكومة السورية هيئة تنسيق لإعادة المهجرين من الخارج إلى البلاد.

وقال ميزينتسيف في اجتماع هيئة التنسيق الروسية لتأمين إعادة اللاجئين إلى سوريا، إن “قرار الحكومة السورية بتشكيل هيئة تنسيق لإعادة المهجرين من الخارج إلى البلاد وإطلاق عملها برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، أصبح إحدى أهم النتائج التي حققتها عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم.”

وأكد ممثل وزارة الدفاع الروسية, أن “الوضع الحقيقي القائم يدل على أن سوريا مستعدة لاستقبال المهجرين من النواحي السياسية والاقتصادية والروحية والمعنوية”.

يشار إلى أن هيئة التنسيق الروسية لتأمين إعادة اللاجئين إلى سوريا سبق وتم تشكيلها مؤخرا بقرار من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وتضم هذه الهيئة في تشكيلها ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع، ومهمتها تقديم مساعدات ومساهمات مطلوبة للسلطات السورية في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى تنظيم عملية إعادة اللاجئين إلى مناطق إقامتهم قبل الحرب.