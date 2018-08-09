أسماء الأسد تبدأ مرحلة علاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً.. بالسلامة

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية امس الاربعاء أن السيدة أسماء الأسد قد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً.

وقال المكتب الإعلامي في صفحته على الفيسبوك: “بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً”.

وبحسب الصورة التي نشرها المكتب الإعلامي فإن السيدة أسماء تتلقى العلاج في أحد المشافي العسكرية بدمشق.

وفي وقت لاحق نشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على “تويتر”، أول تعليق لأسماء الأسد الأسد، على إصابتها بسرطان الثدي، حيث اكدت أنها عازمة على هزيمة المرض قائلة: “أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب… وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة…”.