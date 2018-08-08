موجة تعاطف عارمة مع إليسا بعدما كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي /فيديو 

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا كل محبيها في الوطن العربي، بما كشفته عبر كليبها الجديد “إلى كل اللي بيحبوني”، عن إصابتها بسرطان الثدي في شهر كانون اول 2017، وتلقيها للعلاج دون أن يشعر أحد.

وظهرت إليسا في بداية كليبها “إلى كل اللي بيحبوني” وهي تكشف عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال مكالمات حقيقة أظهرت كيف تلقت الخبر، وتأثرها الشديد وبكائها في محادثات تليفونية.

وقالت إليسا في مكالمتها التليفونية التي نوه عنها في الكليب إنها حقيقية: “حين قلت للدكتور أنني أموت من الوجع، رد علي أنت فتاة مجنونة لديك مرض مميت وانت تتعاملين معه كأنه رشح بسيط وانتهيتي منه في يومين”.

وتابعت إليسا حديثها لتقول: “أذهب الى الاستديو ومن بعدها أذهب لتلقي العلاج ومن ثم يكون لدي تصوير حلقة مباشرة”.

وأهدت إليسا أغنية “إلى كل اللي بيحبوني” إلى كل محبيها الذين أحبوه عن صدق، وكل من أحبتهم هي بدورها، لتكون الأغنية بمثابة هدية صغيرة لهم.

ولم يستوعب الجمهور حجم الصدمة، فأخذت التساؤلات في الطرح على ما ورد في الفيديو كليب حقيقي أما لا؟ حيث تأثر محبي إليسا بشدة من جراء كلماتها، وكيف إنها تبدو قوية على الرغم من الصعاب التي تمر بها ولا يعلم عنها أحد.