ليبرمان يعلن ان سوريا تبني جيشاً جديداً اقوى من جيشها في السابق

اكد وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امس ان سوريا تبني جيشا بريا جديدا وواسعا :”وسيصبح في حجم وقدرة الجيش السابق وحتى أقوى منه”، وشدد ليبرمان بان إسرائيل تتابع جميع التطورات ومستعدة لاي طارئ.

جاءت تصريحات ليبرمان خلال زيارة اجراها الى موقع التمرين العسكري الذي تجريه قوة سلاح المدرعات الإسرائيلية في الجولان بمرافقة رئيس الأركان غادي ايزنكوت وقائد المنطقة الشمالية يرئل ستريك، وقال :”اعجبت بان لدينا سلاح مدرع جاهز، ويدرك المهمات المترتبة عليه”، مشيرا الى ان نسبه التجنيد الى وحدة سلاح المدرعات زاد ثلاث اضعاف في العامين المنصرمين.

وقال ليبرمان:” نرى امامنا الجيش السوري الذي لا يكتفي بالسيطرة على الأراضي السورية، انما بشكل مفصل يقيم جيشا بريا واسعا، جديدا، يعيد الحجم السابق وحتى اكثر من ذلك، نحن نتابع هذه التطورات ومستعدون لاي سيناريو جديد”.