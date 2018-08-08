في اتهام مبطن لواشنطن.. تركيا تكشف عن تورط جنرال أمريكي بصياغة بيان الانقلاب الفاشل في تموز
أهم العناوين
جرينتش+2 03:01
في ذكرى رحيله.. وثائق نادرة عن محمود درويش بالقاهرة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني