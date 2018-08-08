في اتهام مبطن لواشنطن.. تركيا تكشف عن تورط جنرال أمريكي بصياغة بيان الانقلاب الفاشل في تموز

رجح القضاء التركي تورط جنرال أمريكي رفيع المستوى بتحضير بيان الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في 15 تموز 2016.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ترك برس” التركية، اليوم الأربعاء، فإن القضاء أشار إلى أن أمريكي يدعى “جون” وراء تحضير بيان المحاولة الانقلابية، إذ إن التحقيقات استنتجت ذلك بعد تمكنها من الحصول على معلومات تدعم نظريتها.

ومؤخرا، توصلت النيابة إلى أن أول بيان صدر باسم الانقلابيين، خرج من البريد الإلكتروني لشخص يدعى “حسين عمر” وهو أحد الانقلابيين.

ويتألف البيان من 3 صحفات بصيغة “وورد”، أعدت في 7 تموز 2016 أي قبل أسبوع من المحاولة الفاشلة، وجرى التعديل عليها في تمام الساعة 22.45 من ليلة الانقلاب في 15 من الشهر ذاته.

وأكدت التحقيقات أنه في خانة (كاتب البيان)، يوجد اسم “جون”، وهذا يشير إلى أن البيان الأصلي صدر عن جهاز كمبيوتر مستخدم يحمل هذا الاسم، إلا أنه لم يتم العثور عليه في رئاسة الأركان التركية، ما يؤكد أنه موجود خارج المؤسسة العسكرية.

ونتيجة لتحري النيابة عن المدعو “جون”، والوقوف عند جميع الأشخاص الذي يحملون هذا الاسم في تركيا في تلك الفترة، تم التوصل إلى وجود شخصين رئيسين يحملان هذا الاسم هما السفير السابق “جون باس”، والقائد السابق للقوات الأمريكية في قاعدة إنجرليك “جون ولكر”، إذ انتهت مهمتهما في تركيا عقب محاولة الانقلاب.

وترجح النيابة العامة أن يكون “جون ولكر” من أعد بيان الانقلاب، كونه شخصية عسكرية.