غادة عادل تشارك احمد السقا في “ترانيم إبليس”

اعتذارت الفنانة المصرية غادة عادل عن المشاركة في فيلم “النادي السري للرجال” للنجم كريم عبدالعزيز، كان سببًا في طرح اسمها بقوة للعب دور البطولة النسائية أمام أحمد السقا ومصطفى شعبان في فيلمهما الجديد “ترانيم إبليس”.

وكانت غادة قد حققت نجاحًا كبيرًا مع السقا خلال فيلمهما الأخير “هروب اضطراري”، الذي تصدر قائمة أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث أن السقا ومصطفى شعبان يجتمعان خلال الأيام الحالية لوضع الخطوط العريضة للعمل والاتفاق على كافة التفاصيل مع مؤلف الفيلم محمد سيد بشير.

وتم طرح اسم غادة بقوة خلال الجلسة، ولكن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على كافة أبطال العمل.

من جانب آخر، لم يحسم المخرج أحمد نادر جلال حتى الآن موقفه النهائي تجاه إخراج العمل، ولكنه أبدى موافقة مبدئية، خاصة أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع السقا وشعبان.

ويذكر أن أحمد السقا ومصطفى شعبان صنعا نجوميتهما مع النجاح الكبير لفيلم “مافيا” منذ 16 عامًا، إذ حققا من خلاله إيرادات كبيرة وقتها وكان سببًا في انطلاق كل منهما في بطولات منفردة.