عود على بدء.. الأمن العام يشدد الرِّقابة على ظاهرة إطلاق النار خلال الأفراح 

أصدرت مديرية الأمن العام تعليمات لوحداتها وإداراتها الشرطية كافة بتشديد الرقابة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وملاحقة وضبط كل من يقوم بمثل ذلك السلوك السلبي والذي يهدد حياة المواطنين وسلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

وأكدت المديرية انه بموجب تلك التعليمات سيتم زيادة الانتشار الأمني والرقابة ومتابعة كل ما يرد من معلومات حولها بتنسيق مشترك بين مختلف الوحدات الشرطية، مشيرة إلى الدور الهام الذي يقوم به الأخوة المواطنون في مساندة رجال الأمن العام للمساهمة في الحد من تلك الظاهرة وملاحقة كل من يقوم بذلك الفعل وضبطه، مهيبة بهم جميعا الإبلاغ عن مثل تلك السلوكيات.

وقالت المديرية انها ستستمر في متابعة وضبط مخالفات المسير بالمواكب المعيقة لحركة السير والتي تعطل سير الحياة اليومية للمواطنين وتتسبب بالازدحامات المرورية.