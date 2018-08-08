شبكة الإعلام  المجتمعي وهيئة الاعلام تناقشان اليوم مسودة نظام تراخيص بث جديد

تعقد شبكة الإعلام المجتمعي وهيئة الاعلام ورشة عمل مشتركة اليوم الأربعاء بهدف مناقشة مسودة نظام تراخيص جديد للبث وإعادة البث.

الورشة التي تعقد في فندق جنيفا وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت عنوان “نحو بث عادل في خدمة المجتمع والوطن” سيشارك فيها خبراء محليون ودوليون واصحاب الشأن في المجال الاعلامي الاذاعي والتلفزيوني.

ومن المتوقع أن يقود الجلسة النهائية لورشة العمل مدير عام هيئة الاعلام المحامي محمد قطيشات في نقاش مع أصحاب الشأن لمناقشة مسودة النظام الجديد لترخيص البث وإعادة البث المقدم من الهيئة والموزع مسبقا على المشاركين.

وقال القائم بأعمال سفير الاتحاد الاوروبي ايجاديس نفاكياس ان “الاتحاد الاوروبي ينظر للاعلام في الاردن كوسيلة للتعبير الحر كأداة للتطوير, نتطلع لوجود بيئة قانونية وانظمة تسهل ترخيص اذاعات مجتمعية لخلق توزيع عادل للطيف حيث يمكن ان تصل الى كافة المناطق في المملكة وفئات مهمشة خاصة الشباب والنساء.”

وتشرف شبكة الاعلام المجتمعي على مشروع مدتها ثلاث اعوام وبدعم من الاتحاد الأوروبي يهدف الى تمكين مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات تقودها نساء من خلال استخدام الإعلام لتوسيع امكانياتها على التأثير وكسب التأييد من خلال ورشات عمل وبرامج اذاعية ومنح لمؤسسات مجتمع مدني محلية، وتوفير صوت لمن لا صوت له.