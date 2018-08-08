 اتلاف 19 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في العقبة

اتلفت كوادر مديرية الرقابة العامة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الاسبوع الحالي 19 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المحال التجارية في اسواق مدينة العقبة وأغلقت منشأتين لعدم التزامهما بشروط الصحة والسلامة العامة.

وبين الناطق الرسمي باسم السلطة الدكتور عبدالمهدي القطامين ان كوادر المديرية تنظم حملات يومية مفاجئة على المحال التجارية والمطاعم للتحقق من سلامة المواد الغذائية المتداولة باسواق المدينة وصلاحيتها للاستهلاك البشري، اضافة الى سحب عينات بشكل دوري لغايات الفحص المخبري.

ودعا المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اية مخالفات يتم رصدها في المحال التجارية على هاتف العمليات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2031122 الذي يعمل على مدار 24 ساعة