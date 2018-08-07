الجيش السوري يهاجم آخر بؤر "داعش" في بادية السويداء منهياً بذلك وجود هذا الوباء الارهابي في سوريا
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جرينتش+2 01:21
هل العراق ” آخر ”  آلام الأمة ؟ .. على أبواب مخاض جديد

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