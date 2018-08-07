تجنبوا النوم لأكثر من 10 ساعات لانه يعرضكم للوفاة المبكرة

كشف علماء من جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية عن نتائج دراستهم بشأن مدة النوم الليلي اللازمة لصحة الإنسان، وخطورة النوم الزائد عن الحد.

وقال الباحثون إن “النوم الصحي يجب أن يستمر بين 7-9 ساعات، موضحين أن مدة النوم التي تكون أكثر أو أقل من ذلك قد تزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تصل إلى الموت.

وشملت الدراسة تحليل حالات النوم لأكثر من 133 ألف شخص أعمارهم ما بين 40-69 سنة، كما أخذت من المشتركين في هذه الدراسة عينات من الدم والحمض النووي والبول.

وخلصت النتائج إلى أن الأشخاص الذين ينامون بمعدل 10 ساعات، يعانون من أمراض تسبب الوفاة المبكرة بنسبة 40%، مثل البدانة وانخفاض ضغط الدم إلى جانب إصابتهم بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم أو السكر.