الجيش السوري يهاجم آخر بؤر "داعش" في بادية السويداء منهياً بذلك وجود هذا الوباء الارهابي في سوريا
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جرينتش+2 09:49
بناء لطلب الاردن ..الانتربول يبدأ البحث عن عوني مطيع المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان

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