بناء لطلب الاردن ..الانتربول يبدأ البحث عن عوني مطيع المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان

أصدرت الشرطة الدولية “الإنتربول” رسمياً مذكرة بحث وجلب لرجل الأعمال عوني مطيع المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان.

وحصلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء، على وثائق رسمية تؤكد إصدار “الإنتربول” لمذكرة بحث بحق مطيع من أجل القبض عليه وتسليمه للأردن.

ووفق المذكرة الرسمية فإنّ مطيع مطلوب للمملكة عن تهمة ارتكابه جرائم اقتصادية بقيمة 177 مليون دينار حتى العام 2014.

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أصدرت النشرة الدولية الحمراء بحق مطيع، والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت، ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم.

وبموجب هذا التعميم عبر النشرة الدولية الحمراء، يتوقع طلب جلب مطيع عبر “الانتربول” الدولي، الهارب من وجه العدالة، بعد أن لاذ بالفرار من المملكة إلى لبنان في 12 تموز الماضي، فيما تشير معلومات “غير مؤكدة” الى احتمال تواجده حاليا في تركيا.

ويواجه مطيع 5 تهم هي القيام باعمال من شانها الاضرار بالاقتصاد الوطني، والتهرب الضريبي وتقليد علامة تجارية والغش بالمبيع، حيث ادرج على ملف هذه القضية نحو 30 متهما ومشتبها به، فيما وصل عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية -بحسب مصادر مطلعة- الى 16 شخصا حتى الان، من بينهم نجلي مطيع.