بعدما فقد صوته ..جميل راتب يصل فرنسا لغايات العلاج

قرر الفنان المصري الكبير جميل راتب السفر برفقة مدير أعماله التهامي هاني إلى فرنسا من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية وإستكمال العلاج اللأزم بعد أن فقد صوته بشكل مفاجئ وفشل الأطباء في مصر في تحديد السبب الحقيقي، حيث أوضحوا أن ما حدث معه يعد أحد اعراض الشيخوخة وهو ما لم يقتنع به جميل راتب وقرر السفر إلى فرنسا للإطمئنان على حالته الصحية.

ونشر مدير أعماله من خلال حسابه الخاص على فيسبوك مقطع فيديو خلال تواجده مع جميل راتب في فرنسا، مؤكدًا أنه سيبدأ رحلة العلاج.

وكانت هناك شائعات كثيرة إنتشرت خلال الفترة الماضية زعمت تدهور الحالة الصحية لجميل راتب، إلا أن مدير اعماله حرص على نفيها وأكد أنه بخير ولكنه يعاني من مشكلة فقدان صوته بشكل مفاجىء وعدم قدرته على الحديث.