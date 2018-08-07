المتحدث السابق باسم كلينتون يعلن ان ترامب “عاجز عن قول الحقيقة”

وصف السكرتير الصحفي السابق للبيت الابيض جو لوكهارت، امس الاثنين، الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب بـ”العاجز عن قول الحقيقة”.

ونقلت شبكة “سي أن أن” الامريكية في مقابلة لها مع لوكهارت والذي عمل في عهد الرئيس كلنتون “لقد كان لدينا رؤساء عظماء وآخرين فظيعين من الجمهوريين والديمقراطيين ، لكن لم يكن لدينا كما هو الان شيء من هذا القبيل حيث لدينا رئيس غير قادر على قول الحقيقة”.

واضاف أن “تقارير سابقة لصحيفة واشنطن بوست بينت أن ترامب ينشر ما بين 6.5 الى 9 ادعاءات كاذبة او مضللة يوميا”، مشيرا الى أن ” السكرتيرة الصحفية الحالية للبيت الابيض سارة ساندرز تحرض وتساعد في اكاذيب ترامب”.

وتابع لوكهارت أن “مهمة السكرتير الصحفي حتى مع وجود رئيس نزيه امر صعب للغاية ، لأن على المرء الموازنة ما بين مصالح الحظوظ السياسية للرئيس والحكومة مع الصحافة وحق الجمهور في معرفة ما يجري ، لكنني اعتقد ان السكرتير السابق شون سبايسر والسكرتيرة الحالة سارة ساندرز تجاوزا الكثير من الخطوط”.

وواصل قائلاً : “أعتقد أنه بالنسبة لساند ساندرز ، فقد تجاوزت الآن مرحلة كونها في وضع صعب مع رئيس صعب ، وهي الآن تساعد وتحرض على هذه العملية التي تهدف الى تقويض ثقة الجمهور في الحكومة الامريكية”، مؤكدا أن ” ساندرز رفضت عدة مرات الانفصال عن رأي رئيسها بشأن اصراره على أن الصحافة هي عدو الشعب”.