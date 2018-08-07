القبض على مطلوب خطير وضبط عدد من قضايا المخدرات

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على مطلوب خطير ومسلح أبدى مقاومة شديدة وأطلق النار باتجاه القوة، حيث ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم التعامل مع عدد آخر من قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة .

وقال مصدر امني ان ادارة مكافحة المخدرات تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا المرتبطة بحيازة وترويج المواد المخدرة كان ابرزها في احدى مناطق البادية الوسطى بعد متابعة معلومات حول حيازة احد المطلوبين من مروجي المواد المخدرة والمصنف بالخطير لكميات كبيرة من تلك المواد.

وأضاف، انه تم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة وضع كمين خاص له بعد التأكد من نقله لتلك المواد بواسطة احدى المركبات، وعند إيقافه ابدى مقاومة شديدة وقام بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة، وتم التعامل معه الى أن تمت السيطرة عليه وضبطه والسلاح الناري الذي كان بحوزته (مسدس) دون وقوع إصابات تذكر، وبتفتيش مركبته تم ضبط 15 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 20 كغم من مادة الحشيش المخدر .

وفي قضية اخرى داهمت كوادر مكافحة المخدرات في البادية الوسطى مكان تواجد عدد من مروجي المواد المخدرة، وتم القاء القبض على ثلاثة منهم احدهم مصنف بالخطير ومسجل بحقه طلبات أمنية، وضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وكمية من المواد المخدرة.

وفي احدى محافظات الشمال نفذت كوادر الإدارة مداهمة لأحد المنازل بعد الاشتباه باستخدامه من قبل شخصين من جنسية عربية لتخزين وبيع الحبوب المخدرة، والقي القبض عليهما، وبتفتيش المنزل ضبطت كمية من الحبوب المخدرة وكميات متفرقة من المواد التي تستخدم لإنتاجها.

وفي اقليم الشمال تعاملت كوادر الإدارة مع قضيتين منفصلتين بعد معلومات وردت حول وجود كميات من الحبوب المخدرة والمخبأة بين الصخور بطريقة سرية حيث ضبط خلال الاولى 100 ألف حبة كبتاجون وفي الثانية تم ضبط 38 الف حبة كبتاجون وما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورطين بإخفائها.

وفي العاصمة داهمت الكوادر منزل احد مروجي المواد المخدرة بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة والقي القبض عليه وضبط بحوزته ألف حبة كبتاجون وكف من حشيش وكميات اخرى معدة للبيع ومبلغ 9 آلاف دينار وسلاح ناري اوتوماتيكي.

كما القي القبض على احدى الفتيات في العاصمة استخدمت منزلها لترويج وبيع الكوكائين بعد مداهمته وتفتيشه.

وبوشر بالتحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.