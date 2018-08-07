الامن العام يوضح ملابسات فيديو اعتداء بعض رجاله على مواطن

أوضحت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الثلاثاء حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله خلال الأيام الماضية على أنه اعتداء رجال أمن على شخص، بعد أن قامت بالتحقق من ملابسات الفيديو.

وأكد مصدر بالمديرية أنه بعد مراجعة الفيديو والتحقق من مضمونه تبين أنه “عملية ضبط لأحد الأشخاص في احدى محافظات الجنوب حاول البعض إظهاره على انه اعتداء من رجال الأمن العام عليه”.

وقال المصدر أنه بالرجوع لملابسات الحادثة “تبين أنه وأثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها الرسمي عملت على إيقاف احدى المركبات التي تبين إنها منتهية الترخيص منذ سنتين، وبتفيشها ضبط بداخلها كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، وبعدها أٌقدم الشخص المعني بالفيديو على الفرار سيرا على الأقدام”.

وأضاف، إن “أفراد الدورية قاموا عندها بواجبهم في ملاحقة الشخص المذكور وعند محاولة ضبطه أبدى مقاومة لرجال الأمن العام ما استدعى استخدام القوة المناسبة لضبطه والسيطرة عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أداة حادة وتبين ان بحقه اسبقيات بحيازة وتعاطي المواد المخدرة وبوشر التحقيق معه”.