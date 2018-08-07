اسرائيل تتحدث عن التهدئة ولكنها توقع اليوم شهيدين في غزة

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد اثنين من كوادرها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أحد مواقعها شمال غرب بلدة “بيت لاهيا” شمال مدينة غزة.

وقالت “القسام” في بيان مقتضب “تزف كتائب القسام المجاهدين أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني”.

وقال شهود عيان؛ إن المدفعية الإسرائيلية وطائرة استطلاع “بدون طيار” أطلقتا قذيفة وصاروخًا صوب محيط موقع “عسقلان” التابع لـ “كتائب القسام”.

من جانبه، ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن القصف جاء “ردًا على تعرض قوة عسكرية لعملية إطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع غزة”.

وأضاف البيان “قامت دبابة إسرائيلية بقصف موقع حماس الذي أطلقت منه النيران”.