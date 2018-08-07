إعلان نتائج صيفية التوجيهي صباح يوم الجمعة المقبل

يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، مؤتمرا صحفيا، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبل، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2018، وذلك في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزارة التربية إن النتائج ستكون بعد اعلانها متوفرة على الموقع الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

كما أعلنت الوزارة أسس احتساب المعدل المئوي لخطة عام 2018 لطلبة الثانوية العامة وشروط التقدم بطلب الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي، خلال نتائج ” التوجيهي” التي ستعلن يوم الجمعة المقبل.

وقال مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة، ان مجموع العلامات لطلبة الفروع الأكاديمية والمهنية/مسار الجامعات سيكون من 1400، بحيث يحسب المعدل المئوي بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على 14.

وبين الدكتور العجارمة أن الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية ، إذا حصل على مجموع 910 فأكثر شريطة حصوله على 50 بالمئة على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 65 بالمئة فما فوق، وذلك بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وأوضح ان الطالب يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بالجامعات الخاصة وكليات المجتمع إذا حصل على مجموع 840 فأكثر شريطة حصوله على 50 بالمئة على الأقل من النهاية العظمى لعلامة كل مبحث من المباحث التي تقدم إليها، وحصل على معدل 60 بالمئة فما فوق بحسب شروط وزارة التعليم العالي.

وفيما يتعلق بالتقدم بطلب للالتحاق بكليات المجتمع، قال الدكتور العجارمة ان الطالب يستطيع الالتحاق بهذه الكليات إذا حصل على علامة أقل من 50 بالمئة من النهاية العظمى لعلامة أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها شريطة ألا تقل علامته في أي من المباحث عن 40 بالمئة من النهاية العظمى للمبحث.

واكد انه لا يحق للطالب الالتحاق بأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي كافة سواء الجامعات الحكومية، أو الجامعات الخاصة، أو كليات المجتمع، إذا حصل على علامة أقل من 40 بالمئة من النهاية العظمى في أي مبحث من المباحث التي تقدم إليها.

وحول طلبة الفروع المهنية /مسار كليات المجتمع، اوضح الدكتور العجارمة أن مجموع علامات الطالب في هذه الفروع سيكون من 1200، بحيث يحسب المعدل المئوي بقسمة المجموع العام الذي حصل عليه الطالب على 12.

وقال إن الطالب في هذه الفروع يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بكليات المجتمع إذا حصل على علامة 40 بالمئة فأكثر من النهاية العظمى في جميع المباحث التي تقدم إليها، ولا يحق له بعكس ذلك.