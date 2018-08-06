مركز العودة يصدر تقريراً حول تقصير الاونروا بحق لاجئي غزة في الأردن

أصدر مركز العودة الفلسطيني تقريرًا جديدًا باللغة الإنجليزية بعنوان “برامج الأونروا للمساعدات الاجتماعية ومحاربة الفقر في الأردن.. لاجئو غزة نموذجاً”.

ويسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على مواطن القصور والخلل في آليات الوكالة المتبعة للحد من الفقر من خلال مختلف البرامج التي تعمل عليها وذلك عبر دراسة الشريحة التي تعد الأكثر فقرًا بين فلسطينيي الأردن وهي شريحة لاجئي غزة.

ويقدم التقرير في افتتاحيته لمحة موجزة عن أوضاعهم المعيشية، ثم يجري مقارنة للتغييرات التي طرأت على أولويات الأونروا بين الحاضر والماضي مع التركيز بشكل خاص على الأهداف التي تضعها الأونروا في استراتيجياتها متوسطة الأجل.

ثم ينتقل التقرير إلى برنامج شبكة الأمان الاجتماعي التابعة للأونروا مستعرضًا آراء اللاجئين الغزيين في الأردن المستفيدين منها.

وأخيرا، يقدم التقرير تقييمًا موضوعيًا لمدى فعالية جهود الأونروا وآلياتها للحد من الفقر، ويطرح عدداً من التوصيات بشأن كيفية تحسين نتائج هذه الجهود.