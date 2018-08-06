السعودية تستدعي سفيرها بكندا وتطرد السفير الكندي لديها جراء تغريدة تنتقد الاعتقالات السعودية لنشطاء المعارضة
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جرينتش+2 01:11
مبادرة “مرجوحة وضحكة” تحقق أمل الأطفال ذوي الإعاقة في السعادة والمرح 

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