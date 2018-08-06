عباس يعتزم حل المجلس التشريعي تمهيداً لاجراء انتخابات عامة باقرب وقت  

علمت “وكالة قدس نت للأنباء” من مصادر فلسطينية مسؤولة، امس الأحد، بأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) يعتزم حل المجلس التشريعي تحضيراً لإنتخابات عامة من المتوقع أن يعلن عن موعدها قريباً.

ويأتي ذلك خلال كلمته الإفتتاحية في جلسة المجلس المركزي المقرر إنعقاده 17 و 18 الشهر الجاري، في وقت تدور المباحثات الحالية الى إستلام الحكومة الفلسطينية مؤسساتها في قطاع غزة خلال الفترة القادمة برعاية القاهرة.

وينعقد المجلس المركزي وسط ضبابية الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية برعاية القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس، إضافة الى حالة التجاذبات القائمة بين أقطاب منظمة التحرير الفلسطينية بقطع مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإستبعاد الجبهة الديمقراطية من تولي أية دوائر في اللجنة التنفيذية للمنظمة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام حالة الخلافات القائمة بين حركة فتح وشركائها في منظمة التحرير.