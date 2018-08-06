حمزة نجل أسامة بن لادن يتزوج من ابنة محمد عطا قائد هجوم ١١ سبتمبر

مازالت أصداء وأخبار أسامة بن لادن، زعيم تنظيم “القاعدة” الذي اغتالته القوات الأمريكية، وأبنائه تلقي بظلالها على الساحة السياسية، حيث أكدت تقارير صحفية زواج ابنه حمزة من فتاة مصرية.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن حمزة ​أسامة بن لادن،​ نجل زعيم تنظيم “القاعدة” السابق تزوج من ابنة المصري محمد عطا قائد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

وأكد الأخوة غير الأشقاء لأسامة بن لادن خبر الزواج، حيث قال أحمد وحسن العطاس، إنهما يعتقدان أن حمزة تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم “القاعدة”، وأنه يهدف إلى الثأر لوالده الذي قتلته قوات أمريكية في 2011، في باكستان منذ 7 سنوات.

وحمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر إحدى زوجات أسامة بن لادن الثلاثة، التي لا تزال على قيد الحياة، وكانت خيرية تعيش مع زوجها في مجمع في أبوت آباد حيث لقى مصرعه.

وأشار أحمد العطاس، “لقد سمعنا أنه تزوج من ابنة محمد عطا، لسنا متأكدين من مكانه، لكن يمكن أن يكون في أفغانستان”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يبدو أن زواج حمزة من ابنة عطا يؤكد أن “المرتبطين” بأحداث 11 سبتمبر/أيلول ما زالوا يشكلون المحور المركزي لتنظيم “القاعدة”، وأن المنظمة نفسها لا تزال إرثا لأسامة بن لادن.

في المقابل، لم تؤكد أسرة محمد عطا خبر زواج ابنته من نجل بن لادن، إذ كان والد عطا نفى مرارا مشاركة ابنه في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وقال إن ابنه تحدث إليه هاتفيا بعد يوم من الحادث.