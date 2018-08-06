الكشف عن استخدام طائرتين متفجرتين في عملية اغتيال الرئيس الفنزويلي الفاشلة

كشفت السلطات الفنزويلية عن مزيد من التفاصيل حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي امس الأحد عن اعتقال ستة “إرهابيين” متهمين بالسعي الى استهداف الرئيس الذي أكد أنه كان ضحية “اعتداء”.

وقال الوزير نيستور ريفيرول: “لدينا حتى الآن ستة إرهابيين معتقلين والعديد من الآليات المصادرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على أدلة دامغة”.

وكشف الوزير عن المعدات التي تم الاستعانة بها لتدبير الهجوم، قائلا إنه تم استخدام طائرتين بدون طيار من طراز DJI M600 ، وكل واحد منها كان تحمل 1 كيلوجرام من المتفجرات C4، والتي قال إنها قد تتسبب في إحداث تدمير على نحو 50 مترا، لافتا إلى اعتقال 6 أشخاص بناء على تكليفات من مادورو.

وأضاف الوزير أن أجهزة المخابرات تمكنت من التعرف على الشوارع القريبة من محل الواقعة، التي انطلقت منها الطائرات بدون طيار من على بعد.

وحلقت إحدى الطائرات من دون طيار فوق المسرح الرئاسي بنية التفجير من قبل المهاجمين. لكنه قال إن السلطات تمكنت من تحريف مسار الطائرة بدون طيار، وجعلها تنفجر خارج المنطقة التي كان المهاجمون يستهدفونها.

كما قال إن الطائرة بدون طيار الثانية فقدت السيطرة وسقطت في مبنىً سكني، حيث انفجرت في الطابق الأول بينما كانت تسقط على الأرض. وقال إن المعتقلين جراء الهجوم متهمون بـ”الإرهاب والاغتيال”، مضيفا أن أحد المعتقلين لديه مذكرة توقيف لدوره المشتبه فيه في هجوم آب 2017 على قاعدة عسكرية في فالنسيا.

واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن الاعتداء الذي استهدفه السبت في كراكاس وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نُفذ بطائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة.

وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين “الهجوم” في بيان يحمل توقيع “الحركة الوطنية للجنود المدنيين”، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.