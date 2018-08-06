القبض على 3 مطلوبين بقضايا مالية احدهم اختلس اكثر من مليون دينار

القى العاملون في إدارة التنفيذ القضائي القبض على ثلاثة مطلوبين احدهم في العاصمة واثنين في احدى محافظات الشمال على خلفية تورطهم بقضايا مالية وبمبالغ كبيرة.

وقال مصدر امني ان العاملين في شعبة المتابعة في إدارة التنفيذ القضائي ومن خلال متابعتهم لمعلومات وردت اليهم حول احد المطلوبين في العاصمة تمكنوا اليوم من إلقاء القبض وبحقه 7 طلبات مالية وحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنين وعشرين عاما عن تهمة اختلاس مبلغ مليون و 334 ألف دينار وبوشر بالتحقيق معه.

كما وتمكن العاملون في شعبة المتابعة التابعة لإدارة التنفيذ القضائي في إقليم الشمال من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا مالية في احدى محافظات الشمال احدهم بحقه 16 طلبا بمبالغ مالية تزيد عن ال 370 ألف دينار والآخر مسجل بحقه 9 طلبات لعدة جهات أمنية وبوشر بالتحقيق معهما.