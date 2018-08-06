السعودية تستدعي سفيرها بكندا وتطرد السفير الكندي لديها جراء تغريدة تنتقد الاعتقالات السعودية لنشطاء المعارضة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:02
القبض على 3 مطلوبين بقضايا مالية احدهم اختلس اكثر من مليون دينار

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني